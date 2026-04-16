コンビニのセルフレジでの70代男性の素敵なコメントが、話題になっている。【映像】店員を呼んだ70代男性→帰り際の一言に絶賛の声投稿したのは、うさん（@makasete_ne）。コンビニでセルフレジを使っていた70代くらいの男性が操作に戸惑い、店員を呼んで使い方を学んだ後に大きな声で謝罪と感謝を伝えて帰っていった出来事を、Xに投稿した。「おおきに！」70代男性のセルフレジでの素敵なコメント投稿を見た人からは「素直