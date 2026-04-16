タレントの山田邦子が15日、自身のアメブロを更新。無事に退院したことを報告し、さまざまなコメントが寄せられた。【映像】「すこしやつれたみたい」入院中の山田邦子14日、腹痛や高熱で緊急搬送された経緯を明かし、入院中の様子を公開していた山田。この日は「もう退院しました!!」というタイトルでブログを更新し、「もう絶好調で退院しました!!」と無事に退院したことを報告。入院生活を経て「食事も普通になり 健康の