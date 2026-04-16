ＳｎｏｗＭａｎの宮舘涼太が１６日、都内で行われた「ディズニー・オン・アイス“Ｌｅｔ’ｓＰａｒｔｙ！”」記者発表会にファミリーパートナーの関根勤、関根麻里らと出席した。宮舘はゴールドとシルバーに輝いて見える黒を基調とした衣装で登場。ステージ上でゆっくり１回転すると、司会から「宮舘さんの過剰供給です」と声をかけられ笑顔。「スペシャルサポーターとして登壇できることをうれしく思います」と語った。