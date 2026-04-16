「ドジャース８−２メッツ」（１５日、ロサンゼルス）ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手が六回に貴重な追加点となる４号ソロを放った。先頭で迎えた第３打席。２球目のフォーシームを捉えると、打球は右中間スタンドへ飛び込んでいった。１点差に迫られた中での貴重なアーチ。ベンチでは満面の笑みを浮かべた。五回無死一塁の左翼守備では痛烈なライナーに対して果敢にスライディングキャッチ。惜しくもワンバウ