関東北部と東北は狭い範囲でにわか雨東京と名古屋は夏日にきのうは全国的にくもりや雨になりましたが、きょうは列島の広い範囲で天気が回復しています。西日本と北海道では午後も青空が広がり、天気の崩れはないでしょう。一方、東北と関東、静岡も広く晴れますが、こちらの地域は夕方にかけて、狭い範囲でにわか雨がありそうです。【CGで見る】にわか雨の可能性もきょう16日(木)このあとの降水と雲の予想シミュレーション最高