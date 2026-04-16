過去の別れをきっかけに「犬はもういい」と距離を置いていたおばあちゃん。しかし、そんな中でも変わらず寄り添い続けたワンコとの日々が、少しずつ心を動かしていくことに…。 投稿は記事執筆時点で2万再生を突破し、「気持ちが分かる」「幸せになって」といったコメントが寄せられています。 【動画：『犬はもういい。またいなくなるのが怖い。』と反対していたおばあちゃん…涙あふれる『現在までの軌跡』】 「犬はもうい