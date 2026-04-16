GRAPHT主催による『ストリートファイター6』のオープン大会『GRAPHT CUP 2026』の開催が発表された。 【画像あり】『GRAPHT CUP 2026』ロゴ・キービジュアル 本大会は、東京・大阪・岩手でのオフライン予選4回とオンライン予選1回の計5予選を実施し、各予選の優勝者が決勝リーグに進出する形式となっている。賞金総額は115万円で、上位2名にはカプコンによるJeSU公認プロライセンス発行の推薦