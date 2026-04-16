インタビュー＆カルチャーマガジン『SWITCH』（スイッチ・パブリッシング）公式Instagramは4月13日、投稿を更新。サカナクション・山口一郎さんとお笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次さんのツーショットを公開し、加藤さんのファッションに注目が集まっています。【写真】加藤浩次のおしゃれな？ ファッション「加藤さんはシュッとした方が絶対いいって！」同アカウントは、20日に発売される『SWITCH』5月号の内容を告知。『加藤さ