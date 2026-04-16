お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルさんは4月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。女装姿を公開したところ「普通に可愛いです」「エグいほど綺麗」といった反響が寄せられています。【写真】マヂラブ野田の美人過ぎる女装姿「美女だけど隠しきれないガタイwww」野田さんは「顔まではメイクさんの力で調子良かったんですが洋服を攻めすぎてモンスターになりました」とつづり、3枚の写真を投稿。バラエティー番組『かま