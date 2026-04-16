「箱根登山電車」小田急箱根は、5月3日から5日の3日間、ゴールデンウィークの箱根登山電車の旅を快適に楽しめるよう、箱根湯本駅11時58分発、強羅駅行きの臨時列車を運行し、新たに座席予約券「らくらく着席予約券」を発売する。「らくらく着席予約券」は60名の定員制で、運賃に500円プラスして待ち時間なく着席で利用できる。途中駅での乗降なく落ち着いた車内では、家族や友人とスイッチバックなど粘着式鉄道として日本最大の急