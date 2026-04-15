私たちは、生きていくために空気中の酸素を取り入れ、呼吸をしています。一方で、酸素は、体内でさまざまな物質と結びつくことで「酸化」反応を起こし、物をサビつかせたり劣化させたりします。酸化の影響を受けた時、最も見た目に出やすいのが肌の変化やトラブルです。では、肌ではどのような酸化反応が起きているのでしょうか。肌は、外側から表皮、真皮、皮下組織の順で構成され、さまざまな役割を持つ細胞が存在しています。そ