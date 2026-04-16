熊本、大分両県で２７８人が犠牲となった熊本地震は１６日、２度目の震度７を観測した「本震」から１０年となった。熊本市中央区の熊本城ホールでは、初めて熊本県や県内全市町村が共催する犠牲者合同追悼式が営まれた。参列した遺族や首長ら約２５０人が犠牲者を悼んだ。熊本地震では、２０１６年４月１４日午後９時２６分の「前震」で９人、同１６日午前１時２５分の本震で４１人が亡くなった。避難中の体調悪化で亡くなる災