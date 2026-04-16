◇MLB ドジャース-メッツ(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)大谷翔平選手が5年ぶりに投手専念で先発登板。6回95球2安打1失点10奪三振と圧巻の投球を披露してマウンドを降りました。初回、2回と三者凡退に抑え、3回にはメレンデス選手に初ヒットをゆるすものの、この回3つのアウトはいずれも空振り三振に仕留めます。4回も好投を続け、2番ロベルト選手から空振り三振を奪うなど三者凡退。5回は2つの四球とメレンデス選手にこの日