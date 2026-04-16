タレントの辻希美が15日、自身のアメブロを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの夜泣きによる寝不足を明かしつつ、長男・青空（せいあ）くんのために作ったこだわりのお弁当を公開した。【映像】辻希美、これまでに作ったお弁当（複数カット）「昨夜も夢は何度も起きて 寝不足ですが」と切り出した辻は、多忙な育児の現状を報告。「朝はやって来て今日も朝からお弁当作り」と、眠気を堪えながらもお弁当の準備をしたことを明か