「年金は早くもらった方が安心」と思っていたのに、「70歳まで待てば月7万円が約10万円に増える」と聞くと、判断に迷ってしまう方もいるかもしれません。早期に受給を開始して当面の生活資金を確保するか、それとも受給開始を遅らせて将来の受取額の増加を見込むかは、老後の生活設計において重要な判断となります。 本記事では、繰下げ受給の仕組みや損益分岐点、検討する際の留意点について整理していきます。 月