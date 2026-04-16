タンス預金として保管していた現金250万円を銀行口座に一気に入金した場合、「税務署にバレるのでは？」「お尋ねが来る？」と不安に感じる人もいるかもしれません。タンス預金していた現金を銀行口座に移すこと自体は、何の問題もありませんが、一定の条件に当てはまると金融機関から税務署へ情報が共有されるケースもあります。 本記事では、どのような場合に税務署に把握されるのか、お尋ねが来る可能性や対処法に