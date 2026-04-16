自由が丘一丁目29番地区市街地再開発組合と、参加組合員であるヒューリックは4月15日、自由が丘駅前の新たなランドマークとなる商業施設の名称・ロゴマーク、出店する59店舗を発表した。「JIYUGAOKA MUSE SQUARE」ティザービジュアル○名称は「JIYUGAOKA MUSE SQUARE」に決定同事業は、東京都目黒区自由が丘駅前に位置する区域で進められる第一種市街地再開発事業。東急東横線および東急大井町線「自由が丘駅」前に位置し、住宅・