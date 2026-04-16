PayPayは4月15日、地方自治体と連携したキャンペーンについて、あらたに2026年6月以降に実施が決定した施策を発表した。○岩手県遠野市で最大20%還元岩手県遠野市では「くらし応援!遠野市PayPayポイントキャンペーン」を実施する。期間は6月1日 午前0時 〜 2026年7月31日 午後11時59分。キャンペーンは早期に終了することがある。期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大20%のPayPayポイントが付与される。岩手県遠野市内のPayPa