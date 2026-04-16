紀ノ國屋は4月15日、初のアウトレット業態1号店「レイクタウンアウトレット店」を商業施設「レイクタウンアウトレット」(埼玉県越谷市)内にオープンした。紀ノ国屋Outletレイクタウンアウトレット店同店舗では、同社プライベートブランド(PB)を中心に、菓子、加工食品、雑貨、エコバッグなど、日常を豊かにする商品を厳選して展開する。フードロス削減に向けた取り組みを進めながら、品質はそのままに、手に取りやすい価格の商品