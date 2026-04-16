元フィギュアスケート韓国代表のキム・ヨナを妻に持つ歌手コ・ウリムが、映画のような交際秘話を明かした。4月16日、韓国のバラエティ番組『チョン・ヒョンム計画3』（原題、MBN）の先行公開動画が解禁され、コ・ウリムとキム・ヨナの出会いが詳しく語られた。【画像】キム・ヨナ、意外と“恐妻”？5歳下夫との関係コ・ウリムは2022年、元フィギュアスケート韓国代表のキム・ヨナと結婚し、世界中から大きな注目を浴びた。MCのチョ