元韓国代表のアン・ジョンファンが“勝利の代償”を明かした。アン・ジョンファンは4月15日、『ユ・クイズ ON THE BLOCK』に出演。【写真】若い頃のキムタク？アン・ジョンファンの過去2002年日韓W杯について語った。アン・ジョンファンは当時、決勝トーナメント1回戦でイタリアと対戦し、延長戦にゴールデンゴールを決め、“英雄”となった。しかし、そのゴールは本人への大きな逆風となって返ってきたという。「そのゴールで多く