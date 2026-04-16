難病を克服し、復帰を果たした女優のムン・グニョンが、心境を語った。4月15日に韓国で放送されたバラエティ番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』では、番組終盤に次週のゲストとしてムン・グニョンの出演が予告された。【写真】もはや別人…9年ぶり舞台に立ったムン・グニョンユ・ジェソクは久しぶりの再会となるムン・グニョンを温かく迎えた。元気な声で挨拶しながらスタジオに登場したムン・グニョンは、「40歳になりました。“若