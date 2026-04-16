名古屋を中心に東海3県で国内29店舗展開する、名古屋らーめん「藤一番」は、毎月21日「フジイチの日」に、定番サイドメニューの餃子を半額で提供する好評企画を、2026年4月･5月･6月も開催する。あわせて、2026年4月17日から期間限定メニューの販売や来店特典を含む春の感謝キャンペーン「藤一祭」を実施する。〈藤一番で実施するキャンペーン一覧〉〈1〉21日はフジイチの日【餃子半額感謝デー】〈2〉藤一祭【4月22日〜28日 餃子各