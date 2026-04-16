大バズりした自身の写真について「全部意図された露出だった」と明かした。韓国で“最もグラマラスな女芸人”とされる、メン・スンジの話だ。【画像】メン・スンジ、大バズりした写真4月15日に公開されたYouTube番組『ノーバック タク・ジェフン』で、注目を集めた写真について、メン・スンジはわざとアンダーブーブ風に着て“見える”ように演出したと説明した。さらに、「より大きく見えるように撮るノウハウがある」とし、角度