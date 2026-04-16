【モデルプレス＝2026/04/16】Snow Manの深澤辰哉が、15日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（よる9時〜）に出演。最近の大きな買い物を明かした。【写真】スノメンバー、“負けず嫌い”な買い物事情明かすワンシーン◆深澤辰哉、買い物事情明かす番組では「物価高でカツカツ 家計の救済ワザ」をテーマに、専門家がお金が増える・もらえる・稼げるワザを紹介した。ポイントカードついて話題になると、深澤は「勝手に貯めて