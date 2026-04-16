恋人に対して募る不満は、些細なことが発端だったりします。彼氏に対して「嫌だな」と思うことがあっても、ケンカになるのが嫌で黙っている女の子も少なくないかもしれません。そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんに「彼氏に対して『みっともないのでやめてほしい！』と思っていること」を聞いてみました。【１】デート中、歩きながらのゴミのポイ捨て「歩きながら当たり前のように…ドン引きしました」（20代女性