元テレビ東京でフリーの大橋未歩アナウンサーが１５日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。“妄想”で家を掃除していたことを明かす一幕があった。今回のテーマは「手抜き家事を極めた女！少しでも楽しく効率よく」。この日、「私、自発的に片付けられない人間だってのが、もう自覚があるので、家を片付けるために人を呼びます」と話し出した大橋アナ。「以前は３時間後に人が来るかもっ