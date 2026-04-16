母の日にぴったりな華やかなスイーツが、アンテノールから登場♡カーネーションをモチーフにした特別なケーキや、苺の魅力を詰め込んだ焼き菓子ギフトなど、感謝の気持ちを伝えるのにぴったりなラインアップが揃います。見た目の美しさと上品な味わいで、大切なお母さんを笑顔にしてくれる特別なスイーツです。 華やかカーネーションケーキ 価格：12cm（3&#