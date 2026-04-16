東京地裁＝東京・霞が関国立がん研究センター東病院（千葉県柏市）の医療機器選定を巡り、便宜を図ってもらう見返りに医師＝収賄罪に問われ無罪確定＝に賄賂を渡したとして、贈賄罪に問われた医療機器メーカー「ゼオンメディカル」（東京）の元社長柳田昇被告（69）の判決で、東京地裁は16日、無罪を言い渡した。検察側は懲役1年を求刑していた。中川正隆裁判長は、同社が機器に関する調査名目で医師と結んだ契約に基づき提供