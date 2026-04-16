京都府南丹市で行方不明となっていた安達結希くんの遺体を遺棄したとして父親の安達優季容疑者が逮捕された事件で、安達容疑者が結希くんの殺害についても関与を認める供述をしていることが捜査関係者への取材でわかりました。安達優季容疑者は、先月下旬から今月13日までの間、園部町の山林に、息子の安達結希くんの遺体を遺棄した疑いが持たれています。結希くんは、先月23日から行方が分からなくなっていましたが、山林で死亡し