Unreal Engine専門のソフトウェア開発会社ヒストリアが、Epic Gamesとパートナー契約を結び、Unreal Engine 5のエンタープライズ向け有償ライセンス『Unreal Subscription』の国内販売を4月16日より開始したことが発表された。 【画像あり】Unreal Engine 5のスクリーンショット・作例 『Unreal Subscription』は、Unreal Engine 5を商用目的で利用する企業向けのライセンスだ。本ライセンスにはリ