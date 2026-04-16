「ファミリーマート」は、4月21日（火）から、「星のカービィ まんまる焼き 2026」を、全国の店舗のチルドスイーツコーナーで発売する。【写真】どれが出るかお楽しみ！キラキラシール全10種■焼き印は全6種今回登場するのは、ミルク味のクリームを包んだピンク色の今川焼きに、カービィの焼き印を施したチルドスイーツ。焼き印は全6種で、カービィがまんまる焼きになったようなフェイスデザインや、まんまる焼きの上にカ