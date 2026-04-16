湯沢町は、公金を横領したとして懲戒免職となった元職員について、警察に告訴状を提出したと発表しました。 告訴されたのは、湯沢町役場の元会計室・会計係長の女性です。町によりますと、この元職員は、歳計や歳計外の現金の管理を担当していた当時、2023年7月24日頃から3月26日までの間に、金庫で保管していた現金あわせて約642万円を不正に持ち出し、私的に使用していたということです。 3月、内部点検で現金の不足が