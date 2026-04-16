今年も国内女子ツアーは激しい戦いが繰り広げられている。そんな彼女たちが、どのようなギアを使っているのか。クラブフィッターの吉川仁氏にポイントを解説してもらった。【菅楓華のクラブセッティング】UTの打痕は見事に一点集中！ ちょい立ちロフトのアイアンも“いい顔”◇◇◇菅楓華は、フェアウェイウッドをダンロップ『スリクソン ZX MkII』から『ZXi』に変更しただけで、他のクラブは去年と変わらずそのまま。「台湾ホ