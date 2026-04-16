LIVゴルフを巡る資金不安や崩壊説が取り沙汰される中、セルヒオ・ガルシア（スペイン）が「長期プロジェクト」という選手側の認識を明かした。【写真】「おかえり」松山英樹がPGA復帰のケプカを歓迎英BBCなど海外メディアによると、サウジアラビアの政府系ファンド『PIF』がLIVゴルフへの支援打ち切りを検討しているとの報道が広がり、リーグの将来に不透明感が漂っている。こうした中、ガルシアは16日に開幕するLIVメキシコ大会の