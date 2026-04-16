米国女子ツアーが公式インスタグラムを更新。「ランナー、ダンサー、歌手、そして時々ゴルファー、岩井ツインズを紹介します」と記すと、岩井明愛&千怜が練習の合間に見せた様々な姿を1本の動画にまとめて投稿した。【動画】全力疾走する岩井ツインズ動画は2人が短距離走のスタートの姿勢をとるシーンから始まった。「Ready…Go!」の声がかかるとフェアウェイを全力疾走。途中、明愛の帽子が飛ばされてペースを乱したのか、千