お笑い芸人の波田陽区が16日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（前11：47）に生出演。この日ゲストの7人組アイドルグループのCANDY TUNEを前にネタを披露したが、即座に謝罪する事態となった。【写真】満開の笑顔で新入社員にエールを送ったCANDY TUNEこの日はCANDY TUNE（桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、立花琴未、宮野静、村川緋杏）がゲスト出演し、下積み時代の苦労などを語った。さらに番組では過去に天狗にな