東京・歌舞伎町の路上で、家出中の16歳の少女に「泊まらせてあげるよ」などと声をかけ、自宅に連れ込んだとして、37歳の男が警視庁に逮捕されました。未成年者誘拐の疑いで逮捕されたのは、東京・歌舞伎町のキャバクラ従業員・橋本龍太容疑者（37）です。橋本容疑者は去年8月、歌舞伎町の路上で16歳の少女に「自分ちに泊まらせてあげるよ」などと声をかけ、自宅に連れ込んだ疑いがもたれています。警視庁によりますと、橋本容疑者