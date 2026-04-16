【ワシントン＝関根晃次郎】米国のトランプ大統領は１５日、ＦＯＸビジネスのインタビューで、５月に任期を迎える米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長について、「任期に合わせて（ＦＲＢを）去らないなら解任する」と語った。パウエル氏の議長任期は５月１５日までで、歴代の議長は退任と同時に理事も退くのが慣例となっている。ただパウエル氏は、２０２８年１月まで任期が残る理事には残留する可能性を示唆してい