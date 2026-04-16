長崎市の鈴木史朗長崎市長長崎市の観光名所・稲佐山の中腹と山頂を結ぶ「長崎稲佐山スロープカー」が先月、運行中に急停止し、乗客が転倒して骨折していたことが16日、スロープカーを所有する市への取材で分かった。市は、運営を委託する指定管理者から報告を受けていたが、公表していなかった。市の担当者は「公表すべきか、考えが至らなかった」と説明した。鈴木史朗市長は報道陣の取材に対し、公表が遅れたことを陳謝した。