■MLBドジャース−メッツ（日本時間16日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）は本拠地でのメッツ戦に今季3度目となる先発登板。この試合は21年5月28日のアスレチックス戦以来、約5年ぶりの投手専念となり6回、95球を投げて、被安打2、奪三振10、四球2、失点1（自責点1）だった。5回、MJ.メレンデス（27）にタイムリーを浴び、連続自責点0イニングは32回2/3で途絶えたが毎回三振を奪う10奪三振と圧巻の投球となっ