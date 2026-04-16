昨年１１月に東京都足立区の国道で車が暴走して２人が死亡、１２人が重軽傷を負った事故で、うち７人に軽傷を負わせたなどとして、警視庁は１６日午前、同区六月、職業不詳の男（３８）を傷害と器物損壊、道路交通法違反（ひき逃げ）の疑いで東京地検に追送検し、事故を巡る一連の捜査を終結した。捜査関係者によると、男は昨年１１月２４日午後０時３０分頃、同区梅島の国道４号で乗用車を運転。赤信号で停車中だったトラック