「こんなはずではなかったのです。」相続不動産の相談現場で、最も多く耳にする言葉のひとつです。売却が完了している、あるいは活用がすでに始まっている。表面的には前に進んでいるにもかかわらず、結果に納得しきれていない。そうしたケースが後を絶ちません。相続不動産における失敗の本質は、「判断の誤り」よりも「進め方の誤り」に起因するケースが圧倒的に多い。この点を、今回は4つの典型パターンから整理します。1.「と