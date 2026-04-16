【その他の画像・動画等を元記事で観る】LiSAが、ソロデビュー15周年に向けての盛り上がりが最高潮になる中、3年半ぶりとなる7枚目のフルアルバム「LACE UP」をリリース。またアルバムリリースに合わせて「Patch Walk」のツアードキュメントMVが公開となった。4月15日に発売されたアルバム『LACE UP』は、4月20日(月)に迎えるLiSAのソロデビュー15周年を祝福するにふさわしいキャリア集大成となるアルバムとなっており、収録楽曲は