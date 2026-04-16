メ～テレ（名古屋テレビ） 教師がメンバーのSNSグループによる児童の盗撮・画像共有事件で、グループの管理者とされる名古屋市の元教師の男に懲役2年6カ月の実刑判決が言い渡されました。 起訴状などによりますと、名古屋市の元教師・和田勇二被告（42）はおととし、校外学習中に当時9歳の児童の下着を盗撮し、画像をSNSのグループに共有したなどの罪に問われています。 和田被告はグル&