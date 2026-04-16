豪ドル主導でドル全面安、三村氏発言で一時円買いもドル円往って来い 主要中央銀行が利上げに慎重な姿勢を示す中、豪中銀だけは連続利上げ観測が一段と高まっている。きょう発表された中国GDPと豪州消費者インフレ期待が強い結果となったことを受け、豪ドルが対主要国通貨で上昇している。対ドルでは22年6月以来の高値、対円では1990年以来の高値をつけている。 豪ドル買い・ドル売りが他の通貨にも波及し、ユーロや