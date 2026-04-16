日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１６日、ホワイトソックス・村上宗隆内野手らメジャー日本人選手の活躍を報じた。番組では村上が１４日（日本時間１５日）に本拠のレイズ戦に「３番・一塁」で先発出場し、５点を追う９回２死一塁から、右腕ゴメスの速球を右越えに運ぶ２ランを放ったことを伝えた。コメンテーターを務める、元プロ野球選手・清原和博氏の元妻でモデルの亜希は「