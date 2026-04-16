今日は節約おかずを作ろう 今日はなんとなく、節約おかずを作りたい気分。毎日おかずを作っているとふと、そんな気持ちになることはありませんか？節約コンビの「卵×油揚げ」を巾着に仕立てたおかずのレシピです。 サクサクとトロトロの競演冷めてもおいしい簡単一品煮込んでいるのに卵がトロトロタンパク質たっぷり焼いて仕上げる 安価な卵と油あげを使った巾着のバリエーション。ジュワーッと味が染みた油揚げも、焼いてサク