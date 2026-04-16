公益財団法人博報堂教育財団の調査研究機関こども研究所は、子どもの中長期的な変化を見る時系列調査｢こども定点２０２５｣を実施しました。子どもを“体験を通して成長する主体的な存在”ととらえ、｢体験｣を起点に、｢人との関わり｣｢意識・価値観｣｢自己認識｣など幅広い分野で聴取したもの。２３年にスタートし、今回で３回目を迎えました。これによると第１回(２３年)と今回(２５年)のスコア（｢よくしている｣｢たまにしている｣