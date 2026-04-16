元TOKIOのメンバーで俳優の松岡昌宏が出演する丸亀製麺の新テレビCMが、21日から全国で放送される。【映像】クールな表情から一転！おーいと叫ぶ松岡昌宏新作うどんの共同開発者でもあるという松岡は、よく丸亀製麺の担当者にしていることがあるという。松岡「プライベートでもいろいろなお店に行って『この味うまいな』『この味いいな』と思ったとき、『これ、次のうどんで出せないかな』と、何かいいなと思うものが浮かんだ